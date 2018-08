Scontro tra moto e auto in pieno centro: trentaquattrenne finisce in ospedale

ASOLO Domenica di incidenti sulle strade della Marca. A poche ore di distanza dal tragico schianto mortale in cui ha perso la vita un centauro di soli 32 anni, a Casella d'Asolo si è verificato un altro violento scontro tra un'auto e una moto.

L'incidente è avvenuto a metà pomeriggio all'altezza del semaforo situato in pieno centro città. Per una precedenza non rispettata l'auto e la moto sono entrate in collisione tra loro. Ad avere la peggio è stata S.V una giovane trevigiana nata nel 1984 che stava viaggiando in sella alla moto quando l'impatto con la vettura l'ha sbalzata verso il suolo. Immediata la chiamata ai soccorsi. La trentaquattrenne è stata portata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto. Nell'impatto la ragazza ha riportato alcune lievi ferite ma le sue condizioni non sembrano particolarmente gravi. Il traffico lungo l'ex strada statale 248 ha invece subito qualche rallentamento a causa delle operazioni di messa in sicurezza della zona. Nel giro di poche ore la situazione è però rientrata alla normalità.