Auto contro moto in centro a Nervesa: centauro finisce ricoverato al pronto soccorso

NERVESA DELLA BATTAGLIA Spaventosa carambola, domenica pomeriggio, nella centralissima piazza La Piave a Nervesa della Battaglia. Nel momento in cui il sole stava iniziando a tramontare e la gente si era riversata in centro per l'orario aperitivo, uno scontro tra un'auto e una moto ha paralizzato la viabilità cittadina per alcuni minuti.

Per ragioni ancora da chiarire, i due veicoli si sono scontrati tra loro a un incrocio, probabilmente per una precedenza non rispettata. Molto violento l'impatto, udito chiaramente da tutti i presenti nei dintorni della piazza. La moto è stata sbalzata a lato della carreggiata mentre la macchina, una Mercedes station wagon di colore scuro, ha riportato gravi danni alla parte anteriore destra. Ad avere la peggio nello scontro è stato il centauro S.M, 44enne del posto trasportato al pronto soccorso in elisoccorso a causa della gravità delle ferite riportate. Le sue condizioni al momento sono stabili e l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.