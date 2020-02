Tamponamento in A27: furgone prende fuoco, traffico in tilt

E' di due feriti il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto poco dopo le 15 di oggi, mercoledì 12 febbraio, lungo l'autostrada A27, in direzione di Venezia, pochi chilometri dopo il casello di Conegliano.

Il tamponamento ha coinvolto due veicoli, una Renault Captur con alla guida una 27enne milanese e un furgone guidato da un 55enne moglianese, dipendente di Autostrade. Il traffico in zona ha subito pesanti rallentamenti per gran parte del pomeriggio. M.B. il 55enne di Mogliano Veneto alla guida del furgone non è in pericolo di vita ma ha riportato la frattura del bacino. Nel tamponamento il furgone ha preso fuoco e i vigili del fuoco di Treviso e Conegliano hanno dovuto raggiungere il mezzo in fiamme a piedi, spegnendo le fiamme con gli estintori. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale e le ambulanze del Suem 118. La 27enne milanese alla guida della Renault Captur è stata ricoverata in pronto soccorso con un sospetto trauma cranico.