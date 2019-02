Terribile incidente tra quattro auto lungo la A4: morta una donna di 45 anni

Terribile incidente tra quattro auto lungo la A4 sabato sera poco dopo le 19.10, tra gli svincoli di Meolo-Roncade e Noventa-San Donà in direzione Trieste. Il sinistro, avvenuto per cause ancora poco chiare, ha provocato il ferimento di quattro persone e la morta di una donna di 45 anni, Debora Liberati, originaria di Napoli ma residente a Meolo (VE). Tra i feriti ci sono invece un uomo tedesco di 53 anni, una donna svizzera di 52 anni, oltre a duna coppia di roncadesi, il 33enne G.F. e la 37enne E.M. Per soccorrere le vittime dello schianto sono immediatamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco, quattro ambulanze del Suem 118 e la polizia stradale di San Donà per tutti i rilievi di rito. Il traffico autostradale ha subito inoltre dei forti rallentamenti, anche a causa di una delle autovetture che è rimasta capovolta al centro della strada.