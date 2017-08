Incidente stradale sulla Cadore mare: due auto coinvolte, una finisce nel fosso

SAN VENDEMIANO Erano da poco scoccate le ore 13 di mercoledì quando due automobili si sono scontrate tra loro in un violento impatto lungo la Cadore Mare, nel comune di San Vendemiano. Nello schianto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte due persone.

La loro auto, dopo l'impatto, è finita in un profondo fosso a lato della carreggiata. Provvidenziale, a questo punto, l'intervento sul posto dei vigili del fuoco di Conegliano che hanno provveduto a estrarre i due corpi dalle lamiere. I due feriti sono stati portati via dall'ambulanza del Suem118 e al momento si troverebbero ricoverati in condizioni non gravi. Sul posto, insieme ai soccorritori, è intervenuta anche la polizia stradale per fare luce sull'esatta dinamica dell'impatto. Piccoli rallentamenti alla circolazione si sono registrati durante le operazioni di messa in sicurezza dell'area. Nel primo pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.