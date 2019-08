Camion della Savno esce di strada: guidatore incastrato tra le lamiere

Grave uscita di strada a Vittorio Veneto dove, in Viale Menarè, un camion per la raccolta dei rifiuti della Savno è finito fuori strada andandosi a schiantare contro un platano.

Nell'incidente, avvenuto a mezzogiorno, l'uomo alla guida del mezzo è rimasto incastrato tra le lamiere accartocciate del veicolo. Sul posto sono intervenuti pochi minuti più tardi i vigili del fuoco ed il personale sanitario del Suem 118. Il dipendente Savno è stato estratto con grande cautela dall'abitacolo. Una volta stabilizzato è stato trasportato con urgenza in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Le sue condizioni sono gravi ma stabili. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la polizia locale di Vittorio Veneto per i rilievi del caso e il controllo delle operazioni di messa in sicurezza dell'area. La situazione lungo Viale Menarè è tornata alla normalità nel pomeriggio.