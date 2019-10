Perde il controllo dell'auto e distrugge una recinzione, 19enne miracolato

Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze alle 22.50 di sabato scorso a Caneva (in provincia di Pordenone) lungo la Pedemontana nei pressi del noto locale “Alla Trota Blu”. Un 19enne residente in provincia di Treviso, alla guida di una Fiat Punto, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo che prima di terminare la corsa nei pressi di un laghetto, ha abbattuto ben otto pali della relativa recinzione. A bordo del veicolo c'erano anche due amici poco più che maggiorenni che fortunatamente non hanno riportato lesioni rilevanti . Il veicolo è andato però completamente distrutto; a bordo i militari hanno trovato alcuni residui di marijuana.