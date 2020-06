Tremendo schianto contro un muro con lo scooter, due morti

E' di due vittime, Es Safi Abdessamad cittadino marocchino di 22 anni ed un altro giovane di 17 anni originario della Guinea, il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella notte, poco prima dell'una a Carbonera, lungo viale Brigata Marche, all'altezza del civico 145. L'episodio si è verificato all'1.20 circa. Le due persone decedute viaggiavano in sella ad uno scooter, modello Kymco, rubato in Via Castello d'Amore a Treviso. L'incidente è avvenuto lungo la strada che collega Treviso a Carbonera: improvvisamente il guidatore ha perso il controllo del mezzo, scivolato sull'asfalto e finito contro un muretto di recinzione. Per i due giovani a bordo non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono giunte ambulanze del Suem 118, carabinieri e vigili del fuoco. E' probabile che a causare lo schianto sia stato l'asfalto reso viscido dalla pioggia e l'alta velocità. Sull'episodio i carabinieri di Treviso hanno aperto un'indagine.

