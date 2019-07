Incidenti stradali Sant'Antonino / Via delle Cave

Ragazzina 13enne travolta da un'auto, gravissima al Ca' Foncello

L'incidente a Casale sul Sile in via delle Cave. La giovanissima era in sella alla sua bici ed è stata investita da una Mercedes guidata da una donna. Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale