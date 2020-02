Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la ringhiera del cavalcavia: traffico in tilt

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma i disagi al traffico della zona sono stati a lungo evidenti. Questo il risultato di una fuoriuscita autonoma di un'auto lungo il cavalcavia della stazione ferroviaria di Treviso, verso le ore 15.30 di domenica. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto accaduto, ma di certo la ringhiera a bordo strada è stata danneggiata nell'impatto. In ogni caso, per mettere in sicurezza l'area, sono intervenuti sia i vigili del fuoco che le forze dell'ordine.