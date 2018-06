Schianto nell'agordino, investito ciclista 51enne trevigiano

CANALE D'AGORDO Incidente stradale oggi, sabato 30 giugno, verso le ore 13.30, in loalità Canale D'Agordo. Si tratta di un investimento di un ciclista da parte di una volkswagen Golf, condotta da 61enne di Falcade, che cause corso accertamento investiva R.B. 51enne di Preganziol mentre questi percorreva la SR 203 "Agordina" al chilometro 24. Suem118 sul posto per assistenza sanitaria al ferito, che al momento e’ stato portato presso l’Ospedale di Agordo, presso il Pronto Soccorso per la prognosi. I Rilievi sono stati effettuati dal Norm di Velluno e dai carabinieri di Falcade.