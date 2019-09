Ciclista investito sulla strada per Forcella Mostacin: lo salva l'elisoccorso

Poteva andare peggio al ciclista che sabato mattina, verso le ore 10.15, è stato improvvisamente investito da un'auto sulla strada per Forcella Mostacin a Maser. Viste le lesioni riportate nella caduta, l'uomo è stato subito soccorso da un'ambulanza e da un'automedica per poi essere trasportato, fortunatamente non in pericolo di vita, in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ora ricoverato a seguito delle ferite riportate.