Auto esce di strada e si capovolge, ragazza miracolosamente illesa

CIMADOLMO Tragedia sfiorata nella tarda mattinata di oggi a San Michele di Cimadolmo, lungo via Prese. Una ragazza, alla guida di un'auto, ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada, capovolgendosi e finendo semidistrutto. Nonostante la terribile carambola e l'urto, piuttosto violento, l'automobilista è rimasta illesa. Per soccorrerla sono intervenuti i vigili del fuoco di Conegliano e un'ambulanza del Suem 118. La ragazza, aiutata ad uscire dalle lamiere del mezzo, è stata accompagnata presso il pronto soccorso dell'ospedale di Oderzo per gli accertamenti del caso.