Perde il controllo del suo fuoristrada e si schianta contro un muro

FARRA DI SOLIGO Incidente nella tarda mattinata di oggi, sabato, a Col San Martino lungo la strada provinciale 32, via Fontana. Una donna di circa 80 anni, E.D., di Farra , ha perso il controllo del fuoristrada che stava guidando, forse per un malore: il mezzo, fuori controllo, ha divelto una recinzione e si è schiantato contro il muro di un'abitazione. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118 e i vigili del fuoco. L'anziana, ferita in modo fortunatamente non grave, è stata trasportato presso l'ospedale di Conegliano dove si trova attualmente ricoverata. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri.