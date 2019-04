Grave incidente sul Fadalto, Alemagna chiusa per uno scontro tra una moto e una bici

E’ provvisoriamente chiusa, in entrambe le direzioni, la strada statale 51 “di Alemagna” a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 14 all’altezza del km 25,000 in località Sella in Fadalto, nella zona dell'Alpago (BL). Nell’incidente, che ha coinvolto una moto e un bicicletta, due persone sono rimaste ferite. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e la polizia stradale di Belluno per la gestione del traffico e la riapertura al traffico nel più breve tempo possibile. Nel frattempo il centauro, che pare aver avuto la peggio nella caduta, è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso a causa di alcune importanti lesioni agli arti.