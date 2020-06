Scooter fuori strada contro un lampione: morta una 14enne

Terribile tragedia della strada nella tarda serata di sabato, poco dopo le 23.30 a Farra di Soligo. Uno scooter, una Vespa 125, su cui viaggiavano due ragazzi, un 16enne di Valdobbiadene, A.S.A., ed una ragazza 14enne di Maser, è uscito di strada e si è schiantato contro un lampione dell'illuminazione elettrica. Entrambi i giovani sono stati violentemente sbalzati dal mezzo. La giovane, Vittoria De Paoli, studentessa di Maser, è stata soccorsa da infermieri e medici del Suem 118 ma è morta poco dopo il ricovero in ospedale a Conegliano, verso l'1.10 circa: troppo gravi le lesioni riportate nell'incidente. Il ragazzo che si trovava alla guida versa in condizioni gravissime al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto, per le indagini del caso e i rilievi di legge, intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vittorio Veneto.

Il mezzo, in base a quanto è stato accertato dai militari, stava percorrendo via Rialto, in direzione di via Calnova: all'incrocio con via Borgata Grotta il 16enne, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della Vespa che è uscita di strada andando a schiantarsi contro un lampione.

Vittoria De Paoli aveva recitato, nel 2016, nella fiction Rai "Di padre in figlia", girata nel bassanese e che vedeva nel cast Cristiana Capotondi (insieme nella foto qui sopra), Alessio Boni e Stefania Rocca . Lascia il padre Moreno (nella foto qui in basso), bancario presso la filiale di Intesa San Paolo di Borso del Grappa, la madre Paola, titolare di un salone di parrucchiera, e le sorelle gemelle Rebecca e Carolina, 22 anni. La comunità di Maser (la giovane viveva a Crespignaga con la famiglia) si è subito stretta attorno alla famiglia di Vittoria con il sindaco Claudio Benedos che ha immediatamente inviato un messaggio di cordoglio a nome della cittadinanza.

La 14enne, studentessa del "Levi", era stata accompagnata da uno dei genitori, alcune ore prima, ad una festa, con degli amici: resta per ora un mistero il motivo per cui si trovasse a bordo della Vespa con il 16enne.