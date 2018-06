Maxi incidente in Feltrina: cinque persone ferite, viabilità nel caos

PEDEROBBA Uno spaventoso incidente stradale ha mandato in tilt la Feltrina nel tardo pomeriggio di domenica 17 giugno. Alle ore 19, tre automobili sono rimaste coinvolte in un gravissimo schianto, provocato da un sorpasso azzardato.

Sono cinque, in totale, le persone rimaste ferite nello scontro. Tre di loro sono state ricoverate al pronto soccorso di Montebelluna, una persona è stata portata all'ospedale di Castelfranco mentre il ferito più grave è ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti anche se, stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, sembrerebbe che tutto sia nato da una manovra troppo azzardata. Quel che è certo è che le tre vetture sono rimaste incastrate nel bel mezzo della carreggiata, affollatissima a quell'ora del pomeriggio. In pochi minuti si è creata una coda chilometrica che ha trasformato la strada regionale in un vero e proprio inferno di lamiere. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze, un'automedica, l'elisoccorso Leone 1, i vigili del fuoco e gli uomini delle forze dell'ordine. Le operazioni di messa in sicurezza dell'area sono andate avanti per diverse ore mentre la situazione della viabilità nell'area dell'incidente è ancora critica dal momento che il traffico, per diversi minuti, non è stato fatto defluire verso un'altra direzione, rendendo gli incolonnamenti lungo la strada regionale ancora più critici.

