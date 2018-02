Schianto mentre va all'Università per un esame, muore una 19enne di Sarmede

FONTANAFREDDA Tragedia della strada alle 7.30 di stamani a Fontanafredda, lungo la strada provinciale 50, poco dopo l'uscita di Sacile Est della A23. A scontrarsi frontalmente una Citroen Saxo e un furgone Fiat Scudo. Per la giovane alla guida dell'utilitaria, Eleonora Gava, una 19enne di Sarmede, non c'è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Ferito in modo lieve l'autista del furgone, trasportato dal Suem 118 in ospedale, così come un 19enne di Sacile, S.Z., che viaggiava a bordo dell'auto guidata dalla ragazza. I due erano diretti all'Università di Udine, dove entrambi dovevano sostenere un esame. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale di Pordenone e Spilinbergo. La dinamica è al vaglio degli investigatori.

Molto attiva nella comunità di Sarmede, dove spesso partecipava come animatrice al Grest, lascia i genitori Graziano e Nadia e la sorella Francesca che si trovava a Berlino quando è stata raggiunta dalla terribile notizia. Eleonora, diplomata presso l'istituto "Beltrame"di Vittorio Veneto, avrebbe festeggiato 20 anni nel mese di marzo. Grande sgomento e lutto a Sarmede dove la ragazza era molto conosciuta. "Era una ragazza solare": riferisce il sindaco Larry Pizzol. La data dei funerali sarà resa nota nei prossimi giorni non appena arriverà il nullaosta da parte della Procura di Pordenone che ha aperto un fascicolo sull'incidente costato la vita alla ragazza.