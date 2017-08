Salgareda, bruttissimo schianto frontale tra auto e furgoncino all'alba: in otto all'ospedale

SALGAREDA Ha rischiato di finire in dramma un bruttissimo scontro frontale, tra un furgoncino rosso Fiat Scudo ed una berlina di colore nero, avvenuto lunedì intorno alle 6.30 in via Chiesavecchia a Salgareda. Per motivi ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti prontamente sul posto, i due mezzi si sono scontrati a tutta velocità, tanto che entrambe le loro parti anteriori sono rimaste distrutte nell'impatto.

Uno schianto violento come detto, che ha causato il ferimento delle due persone a bordo della berlina e dei sei rumeni all'interno del furgoncino, tutti poi trasportati dal Suem 118 all'ospedale per gli accertamenti del caso in quanto rimasti contusi nell'incidente. Ad avere la peggio una persona che è rimasta gravemente ferita ad una gamba. Sul posto si sono poi recati anche i vigili del fuoco di Motta di Livenza per recuperare i mezzi e mettere in sicurezza tutta l'area.