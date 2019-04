Schianto spaventoso tra due auto in galleria: tre persone ferite

Terribile schianto, giovedì 25 aprile, all'interno della galleria "Ospitale" lungo la statale 51 di Alemagna. Verso mezzogiorno, una Jaguar proveniente da Pieve di Cadore e diretta a Longarone condotta da A.F, quarantenne residente in provincia di Napoli, ha perso il controllo e si è schiantata a tutta velocità contro una Golf con a bordo una coppia di coniugi trevigiani, V.M, 45enne residente a Casier e la sua compagna M.S, classe '75 che sembra aver avuto la peggio nell'impatto.

La donna lamenta: micro-fratture a tutte e due le mani; due pneumotoraci ai polmoni; la frattura del piede destro, dello sterno e di ben due costole, la lussazione del polso sinistro e la clavicola della spalla sinistra rotta. Nonostante queste gravi lesioni la donna non sarebbe in pericolo di vita, ma sara’ tenuta sotto osservazione per qualche giorno all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dov'è stata ricoverata nelle scorse. Il marito di Casier è tenuto in osservazione all'ospedale di Pieve di Cadore mentre il quarantenne originario della provincia di Napoli che avrebbe provocato l'incidente ha riportato solo ferite molto lievi. Sul posto sono intervenute tre pattuglie dei carabinieri: una per i rilievi e due agli ingressi delle gallerie per deviare il traffico. La statale Alemagna è rimasta chiusa fino alle ore 15 creando non pochi disagi alla viabilità. Al momento la statale è stata riaperta da pochi minuti.