Auto contro moto lungo la Pontebbana, un ferito grave

VILLORBA Incidente stradale questa mattina verso le ore 11 lungo la statale Pontebbana, nel comune di Villorba. Lo schianto, avvenuto poco distante dal Bar "Le Terrazze", ha visto coinvoli un'auto e una moto. L'audi nera, guidata da un cittadino marocchino 47enne residente in provincia di Treviso, stava effettuando molto probabilmente una manovra di svolta e in quel momento è sopraggiunta una moto, che proveniva da Conegliano in direzione Treviso, ed è stato impossibile evitare lo scontro.

Il motociclista, R. (nome) M. V. (cognome), 20enne straniero, è stato centrato in pieno dall'auto ed è rimasto gravemente ferito. Il giovane è stato trasportato così d'urgenza al pronto soccorso del nosocomio trevigiano con un trauma cranico, anche se in fase di rientro dell'ambulanza le condizioni del 20enne sono sembrate già migliorare. Sul posto oltre al suem118 anche gli agenti della polizia locale di Villorba per i rilievi del caso e per studiare la dinamica esatta dell'incidente.