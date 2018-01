Schianto a Caerano, grave trauma cranico per un 31enne

CAERANO Schianto questo pomeriggio a Caerano San Marco, in via La Violetta 23. L'incidente, avvenuto verso le 15.20 di oggi, 1 gennaio 2018, ha visto coinvolto un ragazzo 31enne, B.A., il quale secondo le prime ricostruzioni sarebbe uscito di strada in maniera autonoma finendo la sua corsa contro un muretto. Sul posto sono giunti per i soccorsi gli uomini del Suem118 che hanno trasportato il giovane in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello di Trevis. Il giovane ha riportato un trauma cranico di grave entità ma non parrebbe in pericolo di vita.