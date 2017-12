incidente a Trevignano, il palo della luce piomba sull'auto

TREVIGNANO Incidente stradale ieri, 25 dicembre, verso le 21, in via Castellana 85 a Trevignano. Un'auto è uscita autonomamente dalla carreggiata senza coinvolgere altri mezzi, finendo la sua corsa contro un palo della luce. Nell'impatto il palo è piombato sull'auto, riportando un ferito. Sul posto sono intervenuti per rmettere in sicurezza la zona i vigili del fuoco di Montebelluna, il Suem 118, la polizia stradale oltre al personale Enel.