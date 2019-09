Schianto contro un'auto, grave motociclista 46enne

Un 46enne, L.F., di Campo San Martino (Padova), si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto alle 17.45 di oggi, martedì, a Pezzan di Istrana lungo via Cavour, a pochi passi dall'osteria "Sartor". L'uomo, in sella alla sua moto, si è scontrato violentemente contro un'auto ed è stato disarcionato dal mezzo, finendo sull'asfalto. Il motociclista, stabilizzato e intubato sul posto dagli infermieri del Suem 118, è stato trasportato da un'ambulanza presso il nosocomio trevigiano. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Istrana che hanno svolto sul posto gli accertamenti del caso.