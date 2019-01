Esce di strada con l'auto, abbatte un autovelox e colpisce un albero: ferito un 20enne

Se l'è cavata solo con qualche ferita, fortunatamente non grave, un 20enne di Ponte di Piave che nella nottata tra sabato e domenica, verso le ore 3.40, ha improvvisamente perso il controllo della sua auto in zona Levada per finire a schiantarsi fuori strada contro un albero. L'impatto è stato molto violento, tanto che il mezzo è poi rimasto seriamente danneggiato e capovolto sulla carreggiata. Nella fuoriuscita, di cui non si conoscono ancora le cause esatte, è stato abbattuto anche uno dei nuovi autovelox recentemente costruiti in zona. Sul posto si sono comunque recati i carabinieri per i rilievi di rito, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e il Suem 118 che ha poi portato il giovane in ospedale per le cure del caso.