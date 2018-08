Tragico schianto, muore in ospedale dopo 48 ore di agonia

MONASTIER E' morto dopo meno di 48 ore di agonia, all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, a causa delle gravissime lesioni riportate in un incidente stradale avvenuto martedì scorso poco dopo le 13 a Monastier, in via Lombardia, all'altezza del distributore di benzina Tamoil. Non ce l'ha fatta Francesco Zambenedetti, operaio 36enne di Monastier ma di origini bergamasche: l'uomo, spirato nella tarda mattinata di giovedì (poco prima delle 11) lascia la moglie, di 35 anni e un figlio di 5 anni (proprio oggi il suo compleanno).

Sulla tragedia che ha visto perdere la vita Zambenedetti indaga ora la Procura di Treviso: il pubblico ministero Davide Romanelli ha aperto un fascicolo con ipotesi di reato di omicidio stradale. I mezzi coinvolti nello schianto sono stati messi sotto sequestro dalla polizia locale di San Biagio di Callalta. Gli agenti hanno inoltre acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio Tamoil di via Lombardia che hanno immortalato l'incidente. Erano esattamente, stando alla registrazione, le 13.03. A scontrarsi un furgoncino Fiat Fiorino, guidato da un 46enne, C.A., e lo scooter Yamaha della vittima. Le condizioni del centauro, disarcionato dal mezzo, sono apparse fin da subito gravissime: il 36enne è stato intubato sul posto dagli infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto in ambulanza e con l'elicottero. Il centauro è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove è spirato, 48 ore dopo il ricovero, a causa delle gravi lesioni a livello celebrale.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti la moto di Francesco Zambenedetti procedeva da Roncade in direzione di Monastier per fare ritorno a casa per pranzo, al termine del turno di lavoro (era impiegato come operaio presso un'azienda della zona industriale di Monastier) quando il furgoncino, proveniente lungo l'opposta corsia di marcia, ha svoltato a sinistra per dirigersi verso l'area di servizio Agip. L'impatto tra i due mezzi, violentissimo, è stato inevitabile.