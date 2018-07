Schianto tra scooter e furgoncino a Monastier, motociclista gravissimo

MONASTIER Gravissimo incidente poco dopo le 13 a Monastier in via Lombardia. A scontrarsi, nei pressi del distributore di benzina Agip, un furgoncino Fiat Fiorino, guidato da un 46enne, C.A., e uno scooter Yamaha. Il centauro, F.Z., 36enne della zona, disarcionato dal mezzo, ha riportato ferite gravissime ed è stato intubato sul posto dagli infermieri del Suem 118, intervenuti sul posto in ambulanza e con l'elicottero. Il centauro è stato trasportato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso: ha riportato un forte trauma cranico e altre lesioni. A rilevare l'incidente la polizia locale di Monastier che dovrà chiarire le cause dell'incidente.

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti lo scooter procedeva da Roncade in direzione di Monastier quando il furgoncino, proveniente lungo l'opposta corsia di marcia, ha svoltato a sinistra per dirigersi verso l'area di servizio Agip. L'impatto, violentissimo, è stato inevitabile.