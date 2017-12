Tragedia a Biadene, muore travolto da un'auto mentre attraversa la strada

MONTEBELLUNA Tragedia della strada lungo via Erizzo a Biadene di Montebelluna, nei pressi dei campi sportivi, alle 19.26 di stasera, mercoledì. Un uomo ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale: mentre stava attraversando la carreggiata è stato travolto da un'auto in transito. Sul posto è intervenuto il Suem 118 ma gli infermieri non hanno potuto far molto per salvare la vita al malcapitato. Troppo gravi le ferite riportate. Per i rilievi di legge è giunta una pattuglia dei carabinieri: a causare l'incidente è stata probabilmente la scarsa illuminazione del passaggio pedonale e la pioggia battente che avrebbe reso poco visibile il pedone all'automobilista. La strada è rimasta a lungo chiusa al traffico. Intervenuta anche una squadra della protezione civile di Montebelluna.