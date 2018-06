Finisce fuori strada con la moto, ferito un 28enne

MONTEBELLUNA Grave incidente a Montebelluna, in via delle piscine, alle 7 di stamani, mercoledì. Un 28enne, P.R. , ha perso il controllo della sua moto ed è finito fuori strada, ferendosi in modo molto grave. Il giovane, trasportato da un'ambulanza del Suem 118 all'ospedale Ca' Foncello di Treviso, è ricoverato in condizioni critiche, con traumi e fratture in varie parti del corpo. Non chiare le cause dell'incidente, attualmente al vaglio della polizia stradale.