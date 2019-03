Incidente mortale lungo la Castellana: centauro perde la vita contro un'auto

Terribile incidente domenica poco dopo le ore 13 in via Castellana tra Vedelago e Castelfranco Veneto. In uno schianto tra una motocicletta Ducati e un'auto è difatti deceduto un centauro, il 42enne M.A. di Castelfranco. Inutili i soccorsi portati in pochi minuti dal Suem 118, il motociclista è deceduto sul colpo dopo essere stato sbalzato dalla moto a seguito dell'impatto con l'autovettura intenta a svoltare verso destra. Presente sul posto anche la polstrada per i rilievi di rito.