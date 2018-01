Terribile schianto nella notte a San Fior: morto un 18enne trevigiano, ferite due persone

SAN FIOR E' di un morto e due feriti il bilancio di un terribile schianto avvenuto nella notte tra sabato e domenica, verso le ore 4 in via Europa a San Fior, lungo la Pontebbana. Ad avere la peggio è stato il 18enne Massimo Pizzol, residente a San Fior di Sotto, il quale mentre era alla guida della sua auto lungo la Statale 13 in direzione Pordenone-Treviso ha avuto la peggio nell'incidente frontale tra due utilitarie. A scontrarsi sono state infatti una datata Fiat Punto di colore blu ed una Peugeot 208 di colore grigio. Dai primi rilievi della polizia stradale di Vittorio Veneto sembrerebbe che la Punto abbia svoltato velocemente verso sinistra per raggiungere il Döner Kebab, invadendo però in questo modo la corsia di marcia opposta dove sopraggiungeva la Peugeot.

Sul luogo del sinistro sono comunque giunti in pochi minuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere due feriti: un ulteriore 18enne passeggero nella Punto, che ha riportato serie ferite, è stato così portato in urgenza all'ospedale di Vittorio Veneto, mentre un 28enne di Pordenone è stato trasportato dal Suem 118 al nosocomio di Conegliano. Ingenti poi i danni ad entrambi i mezzi.

Per il ragazzo alla guida della Punto, invece, non c'è stato nulla che i medici potessero fare per salvargli la vita: è morto difatti sul colpo a causa del mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Pizzol era molto conosciuto in paese, soprattutto perché assiduamente impegnato nelle sagre sia a San Fior di Sotto che a San Fior di Sopra. Ragazzo solare e di buona famiglia, oltre che amante dei motori, abitava in un borgo dove risiede quasi tutta la stirpe famigliare, conosciutissima in zona anche perché il padre Nevio Pizzol è un idraulico ed imprenditore molto apprezzato in tutta l'area. Ancora comunque da stabilire le date delle esequie.

Gallery