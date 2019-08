Schianto tra auto e moto a Rustignè, gravissimo centauro 40enne

Grave incidente nella prima mattinata di oggi, primo agosto, poco prime delle 7.20 a Rustignè di Oderzo, in via Serenissima. A scontrarsi un'auto ed una moto con il centauro, A.Z., 40 anni di Silea, che ha riportato lesioni molto gravi. Il motociclista è stato trasportato da un'ambulanza del Suem 118 in ospedale, al Ca' Foncello di Treviso. A svolgere i rilievi di legge sono stati gli agenti della polizia stradale del distaccamento Vittorio Veneto che hanno effettuato gli accertamenti del caso per chiarire la dinamica dell'incidente.