Infarto allla guida: automobilista di Mogliano Veneto si schianta contro un bus

MOGLIANO VENETO Quando questa mattina, alle 12.55, una macchina ha tamponato un autobus cittadino lungo il Terraglio, sono stati in molti a pensare che si fosse trattato di un incidente causato dall'ennesima distrazione alla guida.

La verità era però ben diversa: a provocare il tamponamento che ha rallentato per diversi minuti la circolazione lungo la statale che attraversa il centro di Mogliano Veneto è stato un arresto cardiaco che ha fatto perdere il controllo del mezzo a P.M. cinquantasettenne residente a Mogliano, protagonista dell'accaduto. L'impatto è stato molto violento e le condizioni dell'uomo sono subito apparse critiche. Per sua fortuna, proprio pochi istanti dopo l'impatto, un'ambulanza con un ferito a bordo è transitata sul Terraglio e si è fermata a prestare soccorso all'autista in arresto cardiaco. Portato d'urgenza all'ospedale di Mestre, l'uomo è stato rianimato e al momento non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto oltre al Suem118 è intervenuta anche la Polstrada per effettuare i rilievi nella zona dell'incidente. La viabilità è tornata alla normalità poco dopo l'ora di pranzo.