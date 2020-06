Finisce con l'auto nel fossato pieno d'acqua, salvato dai vigili del fuoco

E' di un ferito lieve il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, martedì, poco dopo le 7, a Paese, in via Sovernigo. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto che è finita nel fossato pieno d'acqua che costeggia la strada. Sul posto, per i soccorsi, intervenuti i vigili del fuoco e un'ambulanza del Suem 118. A provocare l'incidente potrebbe essere stato un malore o l'asfalto reso viscido dalla pioggia battente. Al volante del mezzo c'era un cittadino cinese di 42 anni, L.X., residente a Montebelluna. Per lui solo lievi lesioni.

