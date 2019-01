Finisce con l'auto in un burrone: automobilista in gravi condizioni

Incidente spaventoso sul passo San Boldo nella tarda mattinata di mercoledì 2 gennaio. Erano le 11.20 quando un'auto è finita fuori strada all'altezza dell'ottavo tornante precipitando in una scarpata e finendo la sua corsa in mezzo alla vegetazione.

L'uomo alla guida dell'auto, l'ottantacinquenne S.B. di Pieve di Soligo è stato ricoverato in elisoccorso all'ospedale Ca' Foncello con un sospetto politrauma. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto sono intervenute un'automedica, un'ambulanza, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente e i carabinieri di Cison di Valmarino e Vittorio Veneto per fare chiarezza sulla dinamica dell'incidente. I soccorritori sono stati calati con un verricello nel burrone in cui era precipitata l'auto. Dopo aver recuperato il ferito, gli uomini del Suem hanno prestato le prime cure sul posto. Vista la gravità della situazione però, l'ottantacinquenne è stato elitrasportato d'urgenza a Treviso.

