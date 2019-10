L'auto sbanda e si schianta contro una palazzina: due persone finiscono in ospedale

E' di due feriti il bilancio dell'incidente avvenuto nella nottata tra venerdì e sabato a Follina. Verso le 4.45, infatti, una berlina di colore bianco si è improvvisamente schiantata, per motivi ancora da chiarire, contro una palazzina in piazza IV Novembre. L'impatto è stato molto violento, tanto che il mezzo ha subito danni ingenti a tutta la parte anteriore, mentre entrambi gli occupanti sono rimasti feriti e hanno necessitato delle cure del Suem 118, giunto sul luogo dello schianto insieme ai vigili del fuoco di Vittorio Veneto. Sul posto, per i rilievi di rito, sono infine giunti i carabinieri.

Gallery