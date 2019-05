Travolto da un'auto nel centro di Pieve di Soligo, ferito un 46enne

Incidente nel pomeriggio, poco dopo le 16, nel centro di Pieve di Soligo. A restare ferito un operaio pievigino di 46 anni, S.R.: l'uomo è stato travolto da una Peugeot 206, guidata da un 39enne della zona, mentre stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali davanti a piazza Balbi Valier. Il malcapitato è stato sbalzato per una decina di metri in avanti, finendo rovinosamente sull'asfalto: in suo soccorso sono intervenute ambulanza e automedica del Suem 118 che hanno poi trasportato il 46enne presso il pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano. Gli infermieri hanno riscontrato lesioni non gravi tra cui un trauma cranico provocato dalla caduta a terra: non è fortunatamente in pericolo di vita. Per svolgere gli accertamenti del casono sono intervenuti carabinieri della stazione di Pieve di Soligo.