Perde il controllo dell'auto e si schianta fuori strada: ferita gravemente una ragazza

E' di un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto sabato, verso le 2.30 del mattino, lungo la Pontebbana a Spresiano, a poca distanza dalla rinomata discoteca Odissea. Ancora poco chiare le dinamiche di quanto successo, ma la donna che era alla guida di una utilitaria Alfa Romeo ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, andandosi poi a schiantare contro la recinzione di un'abitazione presente a bordo strada. L'impatto è stato importante, tanto che l'auto ha subito danni ingenti. La vittima del sinistro è invece subito stata soccorsa da alcuni residenti prima dell'arrivo dei vigili del fuoco che hanno dovuto operare a lungo per estrarla dalle lamiere dell'autovettura e poi consegnarla alle cure del Suem 118 che l'ha poi portata in ospedale per tutte le cure del caso. Infine, sul luogo dell'incidente si è recata la polizia stradale per i rilievi di rito.