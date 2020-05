Perde il controllo dell'auto e finisce in un canale: donna salvata dai vigili del fuoco

Momenti di paura, nel primo pomeriggio di sabato, per una donna alla guida di una Fiat Punto. La signora, infatti, si trovava alla guida della sua auto, lungo via Baratta Nuova a Pregnaziol ma in direzione Zero Branco, quando all'improvviso ha perso il controllo del mezzo finendo in un canale a bordo strada colmo d'acqua. Subito soccorsa dai vigili del fuoco e dal Suem 118, la donna è fortunatamente rimasta sempre cosciente, ma le cause del sinistro sono ancora da chiarire. In ogni caso le forze dell'ordine hanno effettuato tutti i rilievi di rito e sentiranno nelle prossime ore la vittime così da delineare quanto successo.

