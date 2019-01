Investito da un camion mentre attraversa la strada: adolescente in fin di vita

Stava andando a prendere l'autobus per la scuola quando, a causa della fitta nebbia, un camion non si è accorto della sua presenza in mezzo alla strada e l'ha centrato in pieno, investendolo.

Traffico in tilt, lunedì mattina, lungo il Terraglio nel comune di Preganziol. Il ragazzo investito ha solo 16 anni ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto l'incidente sarebbe avvenuto alle ore 7.13 all'incrocio tra la strada statale e via Montegrappa. Il giovane, che si stava recando a scuola, avrebbe attraversato la strada sulle strisce pedonali non accorgendosi però dell'arrivo imminente di un camion a causa della fitta nebbia che avrebbe impedito all'autista del mezzo di fermarsi in tempo. Quando il camionista si è accorto del ragazzino era ormai troppo tardi per frenare. L'impatto è stato molto violento. Immediati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Suem 118 e la polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni del sedicenne, al momento, sarebbero molto gravi. La viabilità sul Terraglio è andata in tilt causando code e ritardi agli automobilisti in viaggio.

Un lunedì nero per il traffico nelle strade della Marca. L'incidente avvenuto sul Terraglio non è stato l'unico, purtroppo. A causa del ghiaccio, un altro grave sinistro ha paralizzato la Feltrina nel comune di Montebelluna dove un camion si è ribaltato in direzione Cornuda. Infine, continuano i disagi anche in tangenziale a Treviso dove, in direzione Paese, lunghe code si sono formate già dalle prime ore della mattinata con una serie di incolonnamenti dovuti alla scarsa visibilità e ai lavori in corso.

