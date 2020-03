Auto con quattro a bordo finisce nel fossato, ferito un 36enne

Incidente stradale lunedì sera, poco dopo le 22, a Resana, in via Roma, lungo una rotatoria della strada regionale 348: un'auto, una Opel Zafira con quattro persone a bordo è uscita di strada, finendo in un fossato. A restare ferito uno dei passeggeri, un 36enne di Sora (Frosinone), E.I.S., che ha riportato lesioni lievi ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco. Le sue condizioni non sono preoccupanti e alcune ore dopo è stato dimesso. Intervenuti sul posto anche i vigili del fuoco di Castelfranco e la polizia stradale di Treviso. Non chiare le cause dell'incidente, dovute forse all'asfalto reso viscido dalla pioggia o ad un malore del conducente, un 29enne di origini marocchine, residente ad Arcole (Verona). Il mezzo procedeva in direzione di Castelfranco Veneto. Coinvolto un gruppo di braccianti agricoli che stavano raggiungendo la Marca per lavorare presso un'azienda agricola della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.