Camion si schianta contro un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta

RONCADE Un colpo di sonno e l’impatto è inevitabile. E’ questa, molto probabilmente, la causa dell’incidente accaduto questa notte verso le 3.30 sulla A4, nel tratto a tre corsie Venezia Est – Meolo Roncade direzione Trieste, che ha impegnato i soccorritori per oltre quattro ore. Un mezzo pesante ha urtato un autoarticolato fermo in una piazzola di sosta, mettendosi poi di traverso sulla carreggiata. Lo scarso traffico ha permesso un intervento ancora più rapido dei soccorsi e non ci sono state particolari congestioni, ma ci sono volute quasi quattro ore per rimuovere i mezzi incastrati fra loro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre.

Ferito uno dei due autisti. Fino alle 7.40 circa il traffico poteva scorrere soltanto sulla corsia di sorpasso mentre quella di marcia centrale e quella a destra erano occupate dai veicoli incidentati e dai mezzi di soccorso meccanico al lavoro. Le tre corsie a disposizione, in ogni caso, hanno fatto sì che la circolazione non venisse interrotta. Attualmente (ore 8,00) ci sono circa 2 chilometri di coda in direzione Trieste a causa di un accumulo di mezzi pesanti.

Dopo l’incidente di questa notte fra due mezzi pesanti (sulla A4, nel tratto a tre corsie Venezia Est – Meolo Roncade direzione Trieste) in mattinata ci sono stati anche una serie di ulteriori incidenti, sempre in A4, tutti in direzione Venezia, risolti in tempi brevi e senza conseguenze per le persone. Uno è accaduto alle ore 9 fra Cessalto e San Donà di Piave: si è trattato di un tamponamento fra un mezzo pesante, un furgone e un’autovettura; poco dopo, intorno alle 9.30, è accaduto un secondo tamponamento fra mezzi pesanti. L’ultimo incidente, un altro tamponamento accaduto intorno alle 10 ha coinvolto un camion e un furgone: i soccorsi meccanici sono intervenuti rapidamente per portare via il furgone incidentato. Nessun ferito, per fortuna, ma attualmente (ore 11) si registrano sei chilometri di coda fra Portogruaro e Cessalto in direzione Venezia.