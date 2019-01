Malore alla guida, perde il controllo dell'auto e si schianta contro un distributore

Perde il controllo della sua auto, una Ford Fiesta, forse a causa di un malore, e il mezzo si schianta contro un pilone di un distributore di benzina. Incidente nel pomeriggio a Fagarè di San Biagio di Callalta, lungo la Postumia. Ferito in modo non grave S.M., un 45enne senegalese, residente a Zenson di Piave. L'uomo (viaggiava in direzione di Ponte di Piave) è stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso dove si trova ricoverato. Non è fortunatamente in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, Suem 118 e polizia locale.