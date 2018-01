Paura nella serata di sabato, auto si cappotta nel fossato: i pompieri salvano una persona

SAN FIOR Tanta paura sabato sera, verso le 18, per una fuoriuscita di strada autonoma lungo via Palù a San Fior, nei pressi di Ponte Camilotta. Per fortuna, però, alla fine le conseguenze sono state meno gravi di quanto si potesse pensare all'inizio. Infatti, quando i vigili del fuoco sono arrivati sul luogo del sinistro si sono ritrovati di fronte ad un palo Telecom abbattuto e ad un piccola utilitaria di colore rosso che era finita in un fossato colmo d'acqua a bordo strada e la persona che si trovava all'interno era persino rimasta bloccata tra le lamiere del mezzo, oltre che leggermente ferita nell'impatto. L'opera dei pompieri di Conegliano è valsa quindi ad estrarre la vittima dall'abitacolo e consegnarla al Suem 118 che l'ha poi trasportata all'ospedale per le cure del caso. Sul luogo dell'incidente sono infine giunti i carabinieri per tutti i rilievi di rito e per capire le reali dinamiche di quanto successo.