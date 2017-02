Perde il controllo, l'auto si rovescia su un lato: conducente incastrata nell'abitacolo

MONASTIER Pericoloso incidente nel centro di Quarto d'Altino (VE) in mattinata. Erano circa le 10.15 di venerdì quando è scattata la segnalazione per un'automobile finita rovesciata su un fianco in piazza San Michele in seguito ad una fuoriuscita autonoma. La conducente di una Smart Fortwo, complice l'asfalto reso scivoloso dalla pioggia e forse una velocità non adeguata, ha toccato un cordolo in uscita dalla rotatoria e quindi perso il controllo del mezzo, uscendo di strada e concludendo la sua corsa sul marciapiede, l'auto coricata sul lato destro.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno messo il veicolo in sicurezza ed estratto l'automobilista, una 40enne di Monastier, rimasta bloccata al posto di guida con un braccio incastrato. Quest'ultima è stata stabilizzata dal personale del Suem 118 e trasportata in ambulanza all'ospedale di Mestre. Fortunatamente avrebbe riportato solo lesioni di lieve entità. Dei rilievi si sono occupati gli agenti della polizia locale. Le operazioni di soccorso sono durate un’ora, non sono stati coinvolti altri mezzi o persone.