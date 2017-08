Camion per il trasporto di alimenti finisce fuori strada e precipita per settanta metri

Uno schianto pauroso, che poteva avere conseguenze a dir poco tragiche, quello verificatosi giovedì mattina sulla strada provinciale 28 nel comune di Tambre, in provincia di Belluno. Erano da poco passate le ore 8.56 quando i vigili del fuoco di Belluno sono stati allertati per la fuoriuscita di un camion adibito al trasporto di alimenti.

Il mezzo, a causa di un improvviso guasto meccanico, è finito fuori strada oltrepassando un primo guardarail per poi terminare la sua corsa nella strada sottostante, circa 70 metri più in basso, su delle piante ad alto fusto. Una carambola che ha distrutto il mezzo pesante e, per fortuna, non ha coinvolto nessun altro veicolo oltre al camion fuori controllo. Se una macchina fosse transitata nella strada sottostante nel momento in cui il camion usciva di strada, sarebbe avvenuta una vera e propria disgrazia. Fortunatamente invece anche il camionista è riuscito a salvarsi, finendo al pronto soccorso con una serie di gravi lesioni. Sul posto, oltre al personale del Suem, i vigili del fuoco di Belluno che hanno messo in sicurezza l'area grazie all'utilizzo di un'autogru. L'intervento è andato avanti per diverse ore prima che la situazione potesse tornare alla normalità.