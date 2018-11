Doppio tamponamento tra camion in A4: traffico in tilt

E’ di due feriti leggeri il bilancio di un incidente avvenutogiovedì 8 novembre, poco dopo le 15 in A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste.

Lo schianto ha portato alla chiusura dello svincolo in entrata a San Stino di Livenza, sempre in direzione Trieste, per evitare di congestionare ulteriormente il traffico. Sul posto sono intervenuti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale, il 115, il 118 e i soccorsi meccanici. Nella direzione opposta, verso Venezia, si sono formate code di un chilometro per colpa di alcuni curiosi che volevano immortalare l'incidente sull'altra carreggiata. Pochi minuti dopo però altro tamponamento si è verificato nel tratto tra Cessalto e San Stino di Livenza in direzione Trieste causando il ferimento di una persona ulteriori code sull'A4. Chiusi gli svincoli in entrata a Cessalto e a San Donà di Piave mentre quello di San Stino di Livenza è stato riaperto alle 16.30 grazie alla pronta rimozione dei mezzi coinvolti nel precedente sinistro. Due i chilometri di coda raggiunti tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza. A creare ancora più problemi alla viabilità sono stati i banchi di nebbia presenti tra l’allacciamento A57 – A4 e il casello di Cessalto. Solo dopo le 18 i veicoli sono stati rimmossi e la corsia di sorpasso è stata riaperta per far defluire le code che hanno raggiunto i sette chilometri di lunghezza: ancora chiusi gli svincoli in entrata a Cessalto e a San Donà di Piave. Per quanto riguarda le condizioni atmosferiche, la nebbia insiste in particolare nel tratto compreso tra l’allacciamento A57/A4 e Latisana.