Gravissimo incidente nella notte sul Terraglio: quattro le persone ferite, tra cui una bimba

PREGANZIOL Gravissimo incidente poco dopo la mezzanotte di venerdì lungo il Terraglio a Preganziol. Per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto, due auto si sono difatti improvvisamente scontrate frontalmente a velocità sostenuta. Nell'impatto sono così rimaste ferite quattro persone, una delle quali sarebbe una bambina di colore di soli 9 mesi che fortunatamente non ha subito lesioni gravi. Le altre tre persone coinvolte nello scontro sono invece state immediatamente estratte dalle lamiere delle loro auto, soccorse e trasportate in urgenza in ospedale. Nel mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area e atteso sul posto fino alla completa rimozione dei mezzi, anche perchè il traffico in zona era ancora sostenuto. Infine, epr quanto riguarda i due mezzi coinvolti, entrambi hanno subito danni ingentissimi nella parte anteriore.

