Scontro tra la navetta Air-link e un suv, interviene la polizia locale

Incidente stradale per la navetta Treviso AirLink che collega l'aeroporto "Canova" al centro storico di Treviso. Il bus, per cause in corso di accertamento, è entrato in contatto con un suv Nissan Qashquai. Nessun ferito ma traffico bloccato a lungo in via Verdi. Sul posto è intervenuta la polizia locale.