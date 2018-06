Valdobbiadene: scontro tra due auto, ferita una donna

VALDOBBIADENE E' di una ferita, fortunatamente in modo non grave, il bilancio di un incidente stradale tra due auto avvenuto, poco dopo le 16, a Valdobbiadene lungo via Erizzo. Sul posto, oltre al Suem 118, sono intervenuti i vigili del fuoco di Montebelluna. Uno degli automobilisti è stato trasportato in ospedale. Il traffico ha subito rallentamenti.